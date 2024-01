CAN 2023 : la CAF annonce des sanctions contre la Fédération de la Tanzanie et son selectionneur pour "discrédit" sur l’instance - adakar.com

News Sport Article Sport CAN 2023 : la CAF annonce des sanctions contre la Fédération de la Tanzanie et son selectionneur pour "discrédit" sur l’instance Publié le dimanche 21 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP par SIA KAMBOU

CAN 2023 : la CAF annonce des sanctions contre la Fédération de la Tanzanie et son selectionneur pour "discrédit" sur l`instance

La Confédération africaine de football a annoncé, samedi soir dans un communiqué, des sanctions contre le sélectionneur de l'équipe de la Tanzanie ainsi que de la Fédération de ce pays.

Le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu la Fédération de Football de Tanzanie (TFF) et le sélectionneur de son équipe nationale, Adel Amrouche, coupables d'avoir jeté le discrédit sur la CAF à la suite de commentaires et d'allégations faites dans les médias à propos de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

En vertu des articles 82, 83, 84 et 131 du Code Disciplinaire de la CAF, le Jury Disciplinaire a décidé d'infliger à M. Amrouche une suspension de huit matchs, indique la décision du décision du Jury Disciplinaire de la CAF.

En outre, la Fédération de Football de Tanzanie a été condamnée à une amende de 10 000 USD. (5 millions FCFA).

Cette dernière avait annoncé dans cette affaire le limogeage du selectionneur de l'équipe de Tanzanie, M. Amrouche.

Le sélectionneur algérien de la Tanzanie Adel Amrouche déclarait que le Maroc contrôlait tout du côté de la Confédération Africaine de Football, même les arbitres. Des propos polémiques qui n’avaient pas plu du tout à la haute instance du football continentale qui avait ouvert une enquête dans la foulée. Entre temps, la Tanzanie et Amrouche ont disputé le premier match face au Maroc et se sont inclinés (0-3).



