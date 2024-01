CAN 2023/ 2ème journée Groupe E: match nul ( 1-1) entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage de la Tunisie - adakar.com

CAN 2023/ 2ème journée Groupe E: match nul ( 1-1) entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage de la Tunisie Publié le dimanche 21 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP par FADEL SENNA

CAN 2023/ 2ème journée Groupe E: match nul (1-1) entre les Aigles du Mali et les Aigles de Carthage de la Tunisie

Au terme d'un match de la deuxième journée du groupe E de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football, les Aigles de Carthage de la Tunisie ont été accrochés ( 1-1) par les Aigles du Mali samedi soir au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo dans le nord ivoirien.



L'ouverture du score de cette rencontre a été réalisée par les maliens avec un but matinal inscrit à la 10ème minutes par Lassine Sinayoko.



La réaction des Aigles de Carthage n'a pas tardé après cette réalisation malienne. Hamza Rafia Inscrit le but égalisateur ( 1-1) à la 20ème minutes.



Après cette égalisation tunisienne, les deux équipes ont déployé leur jeu, multipliant les offensives sans trouver le chemin des filets jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.





Lors de la troisième journée de cette poule E, les Aigles du Mali, leader avec 4 points, affronteront mercredi prochain la Namibie. Quant à la Tunisie, elle sera opposée le même jour à l'Afrique du Sud.



La Côte d'Ivoire accueille depuis le 13 janvier dernier, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Vingt-quatre équipes participent à ce tournoi qui s'achèvera le 11 février prochain.



L.Barro