Le domicile du ministre Serigne Mbaye Thiam attaqué Publié le samedi 20 janvier 2024

Six hommes lourdement armés ont débarqué dans la nuit du 25 au 26 décembre 2023 au domicile du ministre de l'Assainissement Serigne Mbaye Thiam sis à Liberté 6 Extension.



La Divsion des investigations criminelles vient de mettre hors d'état de nuire la bande d'agresseurs dans les quartiers de Liberté 5 et 6, Dieuppeul, Sacré-Coeur, Grand-Dakar... Ce, suite à une plainte par le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, pour agression et vol commis la nuit, avec usage d’armes blanches et de moyens de transport à son domicile sis à Liberté 6. La Division des investigations criminelles (Dic) a identifié les malfaiteurs après exploitation des images captées par les caméras de surveillance.