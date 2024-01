Sénégal: face aux nombreuses réclamations des candidats, la plateforme F24 se dit inquiète - adakar.com

Sénégal: face aux nombreuses réclamations des candidats, la plateforme F24 se dit inquiète Publié le samedi 20 janvier 2024 | RFI

Présidentielle 2024: Le collectif des candidats Invalidés sort un communiqué

Alors que la publication de la liste définitive des candidats autorisés à participer à la présidentielle est attendue ce samedi, la plateforme de la société civile F24 appelle le Conseil constitutionnel qui doit arbitrer une quarantaine de réclamations de candidats, à veiller à ce que cette étape du processus électoral soit crédible et transparente.



Plus d’une quarantaine de recours ont été déposés devant le Conseil constitutionnel. La plupart portent sur le processus de contrôle des parrainages, ces 44 231 signatures d’électeurs exigés pour valider une candidature. De nombreux candidats dénoncent des erreurs. Face à ce nombre de réclamations record, la plateforme de la société civile F24 s’inquiète.



« Considérant le respect du calendrier électoral comme un impératif, F24 dénonce vigoureusement les manquements graves constatés lors du contrôle des parrainages et rappelle que l'organisation d'une élection apaisée, sincère et transparente le 25 février prochain nécessite la fin des voies de faits », a expliqué Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24.