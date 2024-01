Sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest: penser et agir au niveau régional - adakar.com

Des femmes font leurs courses au marché de Rufisque près de Dakar le 3 avril 2022. La question du troisième mandat occupe bien des esprits dakarois, en ce debut juillet 2023.

Wathi a organisé en décembre dernier une table ronde virtuelle sur la question de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest, sur le thème « penser et agir au niveau régional ». Un sujet essentiel.



Dans la série de débats sur les pays du Sahel que nous organisons depuis plus d’un an en partenariat avec le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE, nous ne pouvions pas manquer de nous pencher sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans la région. Un sujet d'une importance capitale.



Nos quatre invités, Simone Zoundi, cheffe d’entreprise très expérimentée dans l’industrie agroalimentaire au Burkina Faso, Ollo Sib, conseiller au bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Programme alimentaire mondial, Philipp Heinrigs, économiste au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), nous ont permis d’appréhender la question de la sécurité alimentaire dans sa complexité.