CAN 2023/ 2ème journée Groupe C: le Syli national de Guinée s'impose ( 1-0) face aux Scorpions de la Gambie Publié le vendredi 19 janvier 2024

CAN 2023/ 2ème journée Groupe C: le Syli national de Guinée s`impose ( 1-0) face aux Scorpions de la Gambie

Au terme d'un match de la deuxième journée du groupe C de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football, le Syli national de la Guinée s'est imposé ( 1-0) face aux Scorpions de la Gambie vendredi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.



Les Hommes de Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, qui ont relativement dominé cette rencontre, ont galeré avant de trouver le chemin des filets grâce à Aguibou Camara ( 70ème mn).



Moussa Barrow et les Scorpions de la Gambie, se sont réveillés tardivement et n'ont pu inscrire le but égalisateur jusqu'à la fin de la rencontre.



Le Syli national de Guinée affrontera mardi prochain les Lions de la Teranga du Sénégal lors de la troisième journée de ce groupe C.



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football s'est ouverte en Côte d'Ivoire le 13 janvier dernier.

Cette compétition s'achèvera le 11 février prochain.



L.Barro