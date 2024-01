CAN 2023: les Lions du Sénégal dominent les Lions indomptables 3-1 - adakar.com

Les Lions de la Téranga du Sénégal sont victorieux de leur duel très attendu contre les Lions indomptables du Cameroun, ce vendredi 19 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny.



Face à des Lions indomptables qui voulaient mettre leur jeu à l’endroit et décrocher une première victoire dans la compétition, les joueurs d’Aliou Cissé se sont montrés plus forts. La domination sénégalaise s’est concrétisée dès la 16e minute de jeu avec un but de Ismaïla Sarr. Ce sera le score à la pause.



Revenus avec de meilleures intentions, les Lions indomptables vont tenter de revenir à la marque et finiront fatalement par concéder le second but par l’intermédiaire de l’attaquant sénégalais Habib Diallo à la 71e minute.



Piqués au vif, les Lions indomptables réussiront finalement à réduire la marque sur un coup de tête rageur de Castelletto.



Le sort du match sera définitivement scellé par Sadio Mané qui, du plat du pied, trompe André Onana alors que les deux équipes disputaient les ultimes minutes du match (95e minute).



Avec cette nette victoire, les Lions de la Téranga confirment leur première place du Groupe C avec 6 points après 2 matches disputés.



Le prochain match des Lions du Sénégal sera contre la Guinée, le mardi 23 janvier 2024.



Makhtar C.