CAN 2024: Le Sénégal maintient sa suprématie sur le Cameroun ( 3 buts à 1) Publié le samedi 20 janvier 2024 | Rewmi

© Abidjan.net par DR

CAN2023: Deuxième tour de la poule C du Cameroun face au Sénégal

Yamoussoukro le 19 janvier 2024. Les lions de la Terenga du Sénégal ont affronté ce vendredi l`équipe du Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro dans le cadre du deuxième tour des rencontres de la poule C.

Les lions de la Teranga gagnent le choc de la deuxième journée dans le groupe C face aux Camerounais. Ils confirment leur suprématie sur les lions indomptable du Cameroun. Le Sénégal assure ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale pour cette CAN 2024.

Tenant du titre, le Sénégal a marché sur le Cameroun par un score de 3 buts à 1. Après avoir battu au premier match, la Gambie (3-0), les Lions se qualifient huitième de finale avec les buts d’ Habib Diallo, Sadio Mane et Ismaila Sarr.



Après une entame de partie assez intense entre sénégalais et Camerounais qui ne se sont faits aucun cadeau dans le premier quart d’heure.



C’est finalement Ismaël Sarr qui avait ouvert le score sur une frappe tendue légèrement détournée. laissé aucune chance au portier camerounais André Onana, ensuite Habib Diallo ajoute le deuxième but avant que Sadio Mane ne marque le troisième buts à quelques minutes de la fin du match.