© Abidjan.net par DR

CAN2023: Deuxième tour de la poule C du Cameroun face au Sénégal

Yamoussoukro le 19 janvier 2024. Les lions de la Terenga du Sénégal ont affronté ce vendredi l`équipe du Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro dans le cadre du deuxième tour des rencontres de la poule C.

Après la victoire face à la Gambie, le Sénégal enchaine et bat le Cameroun. Les joueurs d'Aliou Cissé se sont imposés 3-1, grâce à des buts des trois attaquants Ismaila Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané. Voici les joueurs qui se sont illustrés durant cette rencontre et ceux qui l'ont été moins.



Les tops



Pape Guèye : Il a timidement débuté la rencontre pour s'acclimater à ce poste hybride confié à lui, mais Pape Guèye est monté en puissance durant la partie. Dans le jeu, il a été important avec ses passes qui ont cassé les lignes. Pape s'est surtout illustré dans la combativité et dans l'engagement. Le milieu de terrain a rarement perdu un duel et n'a pas cessé de haranguer ses coéquipiers pour remobiliser les troupes. Ce soir, il a été le patron en défense comme dans l'entrejeu.



Ismaila Sarr : Critiqué face à la Gambie, Ismaila Sarr a mal négocié plusieurs situations et certaines de ses décisions laissaient à désirer face aux Camerounais. Mais l'ailier a tout de même été déterminant dans ce succès en étant l'auteur de l'ouverture du score et de la passe décisive à Habib Diallo, qu'il a servi sur un plateau pour le but du 2-0. Il a certes manqué de spontanéité dans certaines actions, mais il a montré une nette amélioration dans son jeu par rapport au match face à la Gambie. La CAF l'a d'ailleurs désigné Homme du match.



Les flops



Abdou Diallo : Bon face à la Gambie comme demi-centre, Abdou Diallo retrouvait aujourd'hui une place dans l'axe. Mais le défenseur d'Al-Arabi n'a pas réussi le match de sa vie, bien au contraire. Diallo a été très en difficulté dans quasiment chacune de ses interventions défensives et ses relances ont laissé à désirer. Il a reçu bêtement un carton jaune et a continué à râler devant l'arbitre sur une autre action, frôlant une exclusion qui aurait pu être préjudiciable au Sénégal.



Ismail Jakobs : Le latéral gauche de Monaco n'a pas raté son match, mais nous a habitués à bien mieux en club comme en sélection. Il a bien géré ses tâches défensives, mais en attaque, il a eu du mal à trouver ses cibles lors des contre-attaques. Avec plus de justesse dans ses choix et ses transmissions, le Sénégal aurait pu se mettre à l'abri bien avant le but libérateur de Sadio Mané.