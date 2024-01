CAN 2023: le Sénégal "dompte" les Lions indomptables du Cameroun (3-1) et se qualifie en huitièmes de finale - adakar.com

CAN 2023: le Sénégal "dompte" les Lions indomptables du Cameroun (3-1) et se qualifie en huitièmes de finale
Publié le vendredi 19 janvier 2024 | aDakar.com

© Abidjan.net par DR

CAN2023: Deuxième tour de la poule C du Cameroun face au Sénégal

Yamoussoukro le 19 janvier 2024. Les lions de la Terenga du Sénégal ont affronté ce vendredi l`équipe du Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro dans le cadre du deuxième tour des rencontres de la poule C. Tweet

Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, ont "dompté vendredi soir ( 3-1) les Lions indomptables du Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro lors de la deuxième journée des phases de groupe de la poule C de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Avec cette victoire, Sadio Mané et ses coéquipiers assurent leur qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023.



Les poulains d'Aliou Cissé ont été les premiers à afficher leurs intentions lors de ce match très emballé en ouvrant le score sur un but inscrit par Ismaila Sarr ( 16ème mn).



Apres cette réalisation, Les Lions indomptables ont tenté en vain de revenir au score. Les sénégalais, solides défensivement ont conservé cet avantage au score jusqu'à la pause contrariant toutes les offensives des coéquipiers d'André Onana.



A la deuxième mi-temps, les Hommes de Rigobert Song, le coach du Cameroun, un peu embrouillés, se laissent à nouveau surprendre par les Lions de la Teranga qui corsent l'addition en inscrivant un deuxième but ( 2-0) grâce à Habib Diallo ( 71ème mn).



Le sursaut d'orgueil camerounais n'a pas tardé après ce deuxième but sénégalais.

Sur un corner, les Lions indomptables réduisent le score ( 1-2) sur un but de Jean-Charles Castelletto ( 83ème mn).



Avec du répondant, les sénégalais, disciplinés et bien organisés tactiquement creusent l'écart en inscrivant un troisième but ( 3-1) grâce à Sadio Mané ( 90+5).



Le Sénégal occupe ainsi la première place de ce groupe C et assure sa qualification pour les huitièmes de finale.



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier.



La finale de ce tournoi est prévue le 11 février prochain.



L.B