News Société Article Société Sénégal : L’exploitation du gaz de Grand Tortue Ahmeyim reportée au 3ème trimestre 2024 Publié le vendredi 19 janvier 2024 | sikafinance.com

Encore des incertitudes dans l'exploitation du gaz et du pétrole sénégalais. Après le report de l'exploitation de Sangomar à mi-2024, celle de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie vient d'être décalée au troisième trimestre 2024. Il s'agit donc d'un retard de six mois sur ce projet qui attirait toutes les attentions.



L'information découle d'un communiqué conjoint signé par les deux États. " En application des instructions des Chefs d'État du Sénégal et de la Mauritanie et en conformité avec leur parfaite convergence de vue, les deux Ministres ont réaffirmé leur détermination constante à œuvrer pour la réussite du projet, à garantir les droits des contractants et à préserver les intérêts de leurs nations en lien avec le projet GTA dont le démarrage de la production du gaz est désormais projeté au cours du 3ème trimestre 2024 ", mentionne le document.