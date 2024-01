Sénégal: la nouvelle Agence Auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis officiellement ouverte - adakar.com

La ville tricentenaire de Saint-Louis, au nord du Sénégal, a étrenné sa nouvelle agence auxiliaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'inauguration s'est tenue, ce vendredi 19 janvier 2024.



Le président Macky Sall a officiellement déclaré ouverte l'Agence auxiliaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) de Saint-Louis. Aux côtés du Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, le président Macky Sall a coupé le ruban dévoilant l'immense bâtiment central de près de 4000 m2 construit sur une superficie de 1,8 hectares, au quartier “Khor“.



"Je me réjouis de présider aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de l'Agence auxiliaire de la BCEAO de Saint-Louis, notre ancienne capitale, ville historique, classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Le choix de Saint-Louis pour cette agence de la BCEAO est un choix qui ne pouvait être plus pertinent. (...) D'une certaine façon, nous faisons aujourd'hui un retour aux sources. Je félicite le Conseil d'administration et le Gouverneur de la BCEAO pour cette décision fort opportune", a poursuivi Macky Sall avant de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs, "pionniers de l'intégration".



L'occasion a été saisie par le président Macky Sall pour mettre en exergue les vertus de l'intégration pour les pays de l'Union monétaire et la pertinence de la vision qui l'a portée. "Notre Union monétaire et sa Banque Centrale viennent en effet de franchir 60 ans d'existence tandis que l'Union économique a fêté le 10 janvier dernier ses 30 années. Cela témoigne de la vision éclairée de nos anciens qui ont su très tôt que l'Union fait la force et que sans intégration, il n'y a pas de salut pour nos pays", s'est réjouit Macky Sall.



L'agence auxiliaire de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Saint-Louis est la troisième au Sénégal après celles de Ziguinchor et de Kaolack. Pour le Gouverneur Jean Claude Kassi Brou, la nouvelle infrastructure s'inscrit dans un programme d'extension. "Le choix de la ville de Saint-Louis pour abriter la troisième agence auxiliaire de la Banque Centrale au Sénégal s'inscrit dans le cadre d'un programme d'extension du réseau des agences de la BCEAO. L'objectif visé par ce programme est d'accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions, promouvoir la bancarisation, et d'améliorer la circulation fiduciaire", a indiqué le Gouverneur de la BCEAO dans son discours.



Faisant un rappel historique, le Gouverneur Kassi Brou a rappelé la longue présence d'institution émettrice dans la ville de Saint-Louis. Une présence qui remonte déjà à près de deux cents ans. "En s'installant à Saint-Louis, la BCEAO revient dans une ville qui a accueilli la Banque du Sénégal, première institution chargée de l'émission monétaire il y a près de deux siècles. Un chemin considérable a été parcouru depuis lors. De cette Banque du Sénégal en 1855 à la Banque de l'Afrique Occidentale, la BAO, en 1901, à l'institut d'émission de l'AOF et du Togo en 1955 et à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 1959", a rappelé Jean-Claude Kassi Brou.



Pour le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, la BCEAO est devenue aujourd'hui "sous l'impulsion des pères fondateurs de l'UEMOA, une institution reconnue".



La cérémonie solennelle d'inauguration s'est tenue en présence du président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Adama Coulibaly, du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, du président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre des Finances et du Budget du Sénégal, Mouhamadou Moustapha Bâ et du maire de la Ville de Saint-Louis, Mansour Faye.



D'ailleurs dans son mot de bienvenue, le maire Mansour Faye a souligné que l'implantation de l'agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis "contribuera de manière certaine à consolider la position de Saint-Louis en tant que pôle économique majeur du pays et facilitera surtout l'offre de services financiers essentiels en soutenant les activités bancaires par la création de conditions favorables à l'obtention des crédits afin d'encourager les investissements et la consommation des entreprises et des ménages".



Par ailleurs, plusieurs autorités administratives, dignitaires, notables, anciens cadres de la BCEAO ont également pris part à la cérémonie solennelle d'inauguration de l'agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis.



Makhtar C.