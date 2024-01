Sénégal : La valeur ajoutée du secteur agricole croît de 19% en 2022 - adakar.com

Sénégal : La valeur ajoutée du secteur agricole croît de 19% en 2022 Publié le vendredi 19 janvier 2024

Le Sénégal, à travers son ministère en charge de l'Économie, du Plan et de la Coopération a organisé ce 19 janvier 2024, sa revue conjointe annuelle, qui fait le bilan des performances économiques du pays pour l'année 2022. L'un des plus importants résultats est l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur agricole, qui est passée de 1 204,9 milliards FCFA en 2021 à 1 443 milliards FCFA en 2022, soit une croissance de 19,8%.

L'une des locomotives est l'horticulture qui constitue la composante la plus performante du secteur agricole selon la revue annuelle conjointe 2023. Ce dynamisme s'explique par une production qui s'étend sur toute l'année dans des zones à conditions pédoclimatiques favorables (zone des Niayes et Vallée du fleuve Sénégal).

Ainsi la production horticole a enregistré une hausse de 17,2%, passant de 1 320 399 tonnes en 2018 à 1 547 280 tonnes en 2022. Toutefois, elle a connu une baisse de 2% par rapport à 2021 (1 583 661 tonnes). La production horticole est composée de 1 269 880 tonnes de légumes (contre 1 304 706 tonnes en 2021) et 277 400 tonnes de fruits (contre 278 955 tonnes en 2021).