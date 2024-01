SENEGAL-ECONOMIE / Saint-Louis : l’ouverture d’une agence de la BCEAO est « un signe révélateur d’un dynamisme économique » (gouverneur) - adakar.com

L’ouverture d’une Agence de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Saint-Louis (nord) est un « signe révélateur d’un certain dynamisme économique », a déclaré Alioune Badara Sambe, gouverneur de la région ladite région.



La nouvelle agence de la BCEAO, située sur la route de Khor; sera inaugurée vendredi en présence du chef de l’Etat, Macky Sall.



« L’arrivée de la BCEAO est un signe révélateur d’un certain dynamisme économique dans la zone. La BCEAO, la banque des banques et beaucoup de banques commerciales ont également choisi de s’installer à Saint-Louis’’, a dit mercredi M. Sambe, en marge d’un Comité régional de développement.



»C’est signe d’un dynamisme économique mais surtout d’une perspective reluisante en matière de développement socio-économique de la zone », a-t-il ajouté, relevant que la région attend avec impatience les retombées de l’exploitation du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, au large de Saint-Louis.



« Saint-Louis aujourd’hui, outre le potentiel qui était là dans le domaine de l’architecture, de la riziculture, de l’agrobusiness, dans le secteur de la pêche , attend avec impatience l’arrivée du pétrole et du gaz au niveau de GTA’’, a-t-il rappelé. Il a ajouté qu’avec la mise en exploitation de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye, le tourisme saint-louisien va certainement renaître de ses cendres.



« Il y a un dynamisme certain. Le tourisme est en train de renaître avec le démarrage des vols à l’Aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye. Cela traduit en mon sens un certain dynamisme et surtout des perspectives reluisantes », a soutenu M. Sambe.



