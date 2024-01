Retour en prison : Pape Sané édifié la semaine prochaine - adakar.com

Retour en prison : Pape Sané édifié la semaine prochaine Publié le vendredi 19 janvier 2024

C’est hier que Pape Sané devait être fixé sur son sort par la Chambre d’accusation. La juridiction d’instruction du second degré devait statuer sur le recours du Parquet portant sur la mesure de contrôle judiciaire ordonnée par le doyen des juges d’instruction.



Finalement, la Chambre n’a pas examiné le dossier car ses avocats ont demandé un report. La juridiction a accédé à leur demande et a renvoyé le dossier au 25 janvier prochain. Rappelons que le Chroniqueur de Walf a été interpellé à la sortie de son émission «Képar gui» avant qu’il ne fasse l’objet d’une procédure d’instruction. Son dossier confié au doyen des juges, ce dernier l’a inculpé pour diffusion de fausses nouvelles, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique. Contrairement aux réquisitions du Procureur qui demandait le mandat de dépôt, le magistrat instructeur l’a placé sous contrôle judiciaire. Ce qui a poussé le Parquet à faire appel de l’ordonnance du juge.