Football : La FIFA dévoilera le calendrier de la Coupe du Monde 2026 le 4 février

Lors de la précédente élection du président de la Fifa, en mai 2015.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé, ce vendredi 19 janvier 2024, via son site officiel, que le calendrier complet des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera révélé lors d'une émission spéciale le dimanche 4 février 2024.



Les détails de l'événement seront diffusés en direct sur TSN au Canada, Televisa au Mexique, FOX et Telemundo aux États-Unis, ainsi que sur différentes plateformes de la FIFA, dont FIFA+.



L'émission spéciale dévoilera la répartition des 104 matches de cette édition exceptionnelle, ainsi que les sites du match d'ouverture, de l'entrée en lice des équipes nationales, des matches de groupe, et le lieu de la finale prévue le dimanche 19 juillet 2026. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ se tiendra dans 16 stades répartis dans des villes emblématiques du Canada, des États-Unis, et du Mexique: : Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico, Miami, Monterrey, New York (New Jersey), Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto et Vancouver.



Le Canada accueillera la Coupe du Monde de la FIFA™ pour la première fois, tandis que le Mexique deviendra le premier pays à organiser trois Coupes du Monde de la FIFA™. Les États-Unis, après avoir accueilli la compétition en 1994, renouvellent l'expérience en tant que pays hôte de cette édition.



Les supporters peuvent se préinscrire dès maintenant sur [fifa.com/tickets](https://www.fifa.com/tickets) pour recevoir des informations sur la billetterie, et sur [fifa.com/hospitality](https://www.fifa.com/hospitality) pour les formules d'hospitalité.



