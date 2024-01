CAN 2024: retour sur les quatre Sénégal-Cameroun en Coupe d’Afrique des nations - adakar.com

Si leur premier duel a eu lieu trois ans après leur indépendance, en 1963, le Sénégal et le Cameroun ont attendu 1990 pour se croiser dans une CAN. Si les Lions de la Teranga ont dominé cette première, ce sont les Indomptables qui sortiront vainqueurs des trois prochains face-à-face, laissant à chaque fois à leurs adversaires un goût très amer. Avant le face-à-face à Yamoussoukro, le vendredi 19 janvier, retour sur les quatre duels épiques entre Lions.



1990 : Grâce au « Sorcier blanc »

Quand ils se rencontrent la première fois à la CAN, lors de l’édition organisée par l’Algérie, le Sénégal ne pèse pas lourd sur le continent africain. Il n’en est qu’à sa quatrième participation alors que le Cameroun a déjà remporté deux Coupes d’Afrique, et s’avance comme champion en titre dans cette rencontre. Mais les Lions de la Teranga ont un atout de taille : le « Sorcier blanc », Claude Le Roy. Victorieux en 1988, avec le Cameroun, de la CAN organisée au Maroc, l'entraîneur français est choisi par les autorités sénégalaises pour prendre les commandes de la sélection et préparer la CAN 1992 que Dakar va accueillir. Lors de la deuxième journée de la CAN 1990, le Cameroun a perdu son premier match (0-1) au moment où le Sénégal faisait match nul contre le Kenya (0-0). Les Lions remportent le duel (2-0) grâce à des buts de Mamadou Diallo et Moussa Ndao et éliminent le Cameroun, tenant du titre et qualifié pour le Mondial 1990 en Italie. Une élimination aux allures d’humiliation pour les Indomptables, obligés de sortir Roger Milla de sa retraite pour les accompagner à la Coupe du monde. La suite, on la connaît.