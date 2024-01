Justice : Coline Fay libérée et expulsée après deux mois de détention au Sénégal - adakar.com

Justice : Coline Fay libérée et expulsée après deux mois de détention au Sénégal Publié le vendredi 19 janvier 2024

Palais de justice de Dakar

La jeune française de 26 ans, Coline Fay, a été libérée et expulsée du territoire sénégalais par arrêté du ministre de l’Intérieur, sans que ses avocats en soient informés, renseigne Press Afrik, ce vendredi 19 janvier 2024.



La jeune femme avait été emprisonnée pendant près de deux mois depuis son arrestation le 17 novembre, suite à sa participation à une manifestation de soutien à l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. Fay était accusée d’« association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste », de « complot contre l’autorité de l’État », et d’« acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ».



La libération de Coline Fay intervient après une période de détention qui avait suscité l’inquiétude et l’indignation de plusieurs organisations de défense des droits de l’homme. La décision d’expulsion soulève des interrogations quant aux procédures légales entourant cette affaire, notamment l’absence d’information préalable à ses avocats.



