Football/CAN 2023: match nul ( 2-2) entre les Pharaons de l'Égypte et les Black stars du Ghana
Publié le vendredi 19 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP

Match Egypte - Ghana: ambiance des supporters dans le stade Félix Houphouët Boigny

Abidjan le 18 janvier 2024. Le match Egypte - Ghana s`est joué ce jeudi au stade Félix Houphouët Boigny autour d`une ambiance des supporteurs. Tweet

Opposés jeudi soir au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan lors d’un match de la deuxième journée du groupe B de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, les Black stars du Ghana et les Pharons de l’Égypte se sont neutralisés ( 2-2).



Ce sont les Black stars qui ont ouvert le score à la fin de la première mi-temps ( 45+3) sur un exploit individuel de Mohammed Kudus.



De retour de la récréation les Pharaons de l’Égypte rétablissent la parité ( 1-1) grâce à Omar Marmoush ( 69è mn).



Jordan Ayew et ses coéquipiers multiplient les offensives dans le camp des Black stars et sont récompensés par un deuxième but de Mohamed Kudus à la 71ème minutes.



Malheureusement, la défense ghanéenne qui n’a pu contenir les assauts des Égyptiens, encaissent un deuxième but inscrit par Mostapha Mohamed ( 74ème) qui remet les deux équipes à égalité ( 2-2).



Ce choc du groupe B s’est ainsi soldé sur ce score nul de ( 2-2).



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football se déroule en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain.



L.Barro