CAN 2023/ 2ème journée Groupe A: le Nigéria arrache la victoire à la Côte d'Ivoire ( 1-0)
Publié le jeudi 18 janvier 2024

© aDakar.com par E.Atigan

CAN 2023: Séance d`entraînement des Éléphants avant le face à face contre les Super eagles du Nigeria

Les Eléphants de Côte d`Ivoire se sont regroupés ce mercredi à leur Quartier Général (QG)d`entraînement sis au lycée technique de Cocody pour la préparation de la rencontre contre l`équipe du Nigeria qui aura lieu le jeudi prochain au stade Ebimpé. Tweet

La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) , a été battue (0-1) jeudi soir par les Super Eagles du Nigéria au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé au terme d'un match âprement disputé et comptant pour la 2ème journée du groupe A de cette compétition.



Ce duel ouest-africain très attendu dans cette phase de poule de ce tournoi, a tenu toutes ses promesses.



Le but nigérian a été inscrit sur penalty ( 55ème) à la seconde période de cette confrontation par William Troost Ekong après une faute de la défense ivoirienne sur Victor Osimhen, l'attaquant vedette des Super Eagles.



Menés au score, Seko Fofana, Nicolas Pépé et leurs coéquipiers jouent le tout pour le tout, mais peinent à revenir au score.

Malgré la grinta des Éléphants de Côte d’Ivoire, ils n'arriveront pas à trouver le chemin des filets.



Auparavant dans la première période de ce match relativement équilibré techniquement, Jean-Krasso, Christian Kouamé et leurs partenaires ont mis à rude épreuve la défense Nigériane.



Les contre-offensives des Super Eagles menées notamment par Victor Osimhen, Zaidu Sanusi et Ademola Lookman ont donné également de grosses frayeurs à Sangaré Ibrahim et ses coéquipiers.



C'est finalement sur ce score de ( 1-0) à l'avantage des nigérians que l'arbitre algérien Mustapha Ghorbal a mis fin à la rencontre.



Les Éléphants de Côte d'Ivoire affronteront lundi prochain, le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale lors de la troisième journée des phases de poules où les poulains de Jean-Louis Gasset joueront leur qualification pour les huitièmes de finale.



La Côte d’Ivoire accueille depuis le 13 janvier dernier, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Vingt-quatre équipes participent à ce tournoi dont la finale est prévue le 11 février prochain.

L.Barro