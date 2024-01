CAN 2023/ 2ème journée Groupe A: la Guinée Équatoriale bat la Guinée-Bissau sur un score de ( 4-2) - adakar.com

CAN 2023/ 2ème journée Groupe A: la Guinée Équatoriale bat la Guinée-Bissau sur un score de ( 4-2) Publié le jeudi 18 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par E.Atigan

CAN 2023: Match Guinée équatoriale-Guinée Bissau

La deuxième journée de la poule A démarré par le match opposant la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau ce jeudi au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé. Tweet

Le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale a dominé jeudi soir les Djurtus de la Guinée-Bissau au terme d'un match qui s'est soldé sur le score de ( 4-2) au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé dans la banlieue nord d'Abidjan.



Cette rencontre intervient dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



La Guinée Équatoriale a été supérieure techniquement à son adversaire au cours des deux périodes de cette rencontre.



Les quatre réalisations du Nzalang Nacional ont été inscrites grâce à un triplé de son capitaine Emilio Lopez Nsué ( 21è mn, 51è mn, 61ème mn) et de Joseta Miranda ( 46è mn).



Quant aux Djurtus de la Guinée-Bissau, ils ont manqué de lucidité et de détermination devant Jesus Owono, le portier du Nzalang Nacional.

Les bissau-guinéens ont tout de même inscrits deux buts respectivement grâce à un autogoal de Orozco Fernández, un joueur équato-guinnéen ( 37ème) et Zé Turbo ( 90+3).



C'est la deuxième défaite consécutive de la Guinée-Bissau depuis le début de cette compétition.

Samedi dernier, lors du match inaugural de cette 34ème édition de la CAN, les Djurtus s'étaient inclinés ( 0-2) face à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur.



La Côte d’Ivoire abrite la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.

L.Barro