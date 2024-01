Au Sénégal, l’enseignement en ligne de l’université de Dakar, fermée depuis juin, ne satisfait pas les étudiants - adakar.com

Connue pour être un lieu de contestation, l’université Cheikh-Anta-Diop a fermé ses portes il y a sept mois, après les émeutes consécutives à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko.



Serigne Fallou Gueye, 23 ans, hésite un peu quand il entreprend les passants du bouillonnant marché de Colobane, à Dakar. Lui est étudiant en deuxième année de droit et ne serait pas là à vendre des joggings si l’université n’avait pas fermé il y a des mois. Sa marchandise sous le bras, la casquette lui mangeant une partie du visage, il explique préférer faire le vendeur ambulant plutôt que de « rester oisif » et de « demander de l’argent » à ses parents. « Sept mois sans cours, c’est quand même catastrophique et scandaleux. L’Etat veut sacrifier notre avenir pour des raisons strictement politiques », accuse-t-il.