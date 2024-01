CAN 2023 / Aliou Cissé : " Nous sommes confiants et conscients pour ce match contre le Cameroun demain" - adakar.com

Ce vendredi annonce un gros choc entre les deux Lions de la poule C, celui de la Téranga contre les Indomptables du Cameroun à Yamoussoukro. Une journée avant ce duel, le sélectionneur des lLons de la Teranga rassure. " Nous sommes confiants et conscients pour ce match contre le Cameroun demain", a déclaré Alion Cissé ce jeudi 18 janvier 2024 en conférence de presse pour le compte des deuxième journées de la CAN 2023.



Pour El Tactico, bien vrai que "la première victoire encourage son équipe à bien entamer le second match, "nous sommes bien préparés, le Cameroun a de bon joueurs et est une équipe performante. C’est un match très important que nous allons aborder, pas dans le même contexte que nous les avons battus en septembre dernier. Donc nous sommes confiants et conscients pour ce match contre le Cameroun demain", a-t-il exprimé.



Poursuivant, Aliou Cissé a indiqué qu’un match se prépare sur plusieurs aspects. D’abord sur l’aspect athlétique pour citer les qualités, les individualités et le mental, mais nous abordons ce match avec beaucoup de sérénité, détermination et humilité comme le continent africain nous connaît.

En outre, l’entraîneur du Sénégal a rappelé qu’il y’a pas d’animosité entre le Sénégal et le Cameroun.

"Il y’a pas de revenge entre le Cameroun et le Sénégal, au contraire il y a du plaisir et à chaque match c’est le cas, car il y a des joueurs de qualité qui s’affrontent et produisent du bon jeu pour leur pays", a-t-il souligné.



