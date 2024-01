CAN 2023 / Aliou Cissé à propos de ses arriérés de salaire: "C’est un entraîneur qui a faim qui conduit l’équipe du Sénégal" - adakar.com

Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal

Le sélectionneur Aliou Cissé, a répondu ce jeudi 18 janvier 2024, à la situation ayant fait tâche d'huile dans les lucarnes sportives des journaux au Sénégal, évoquant son dû impayé par le ministère des Sports, lors de la conférence de presse pour le compte du match l'opposant au Cameroun de Rigobert Song.



En effet, El tactico et son staff technique seraient impayés depuis le mois de juin 2023, dont sept (7) mois à présent. Face à la curiosité d'un journaliste camerounais, Aliou Cissé a répondu, dans un cas de proposition faite par le journaliste, être " un entraîneur qui a faim qui conduit l'équipe du Sénégal à la CAN 2023", une réponse ironique qui a arraché un rire à tous les journalistes présents dans la salle.

Sans vouloir porter atteinte à la sélection sénégalaise qui croit fermement à une seconde étoile, Aliou cissé n'a pas dit plus que ça.

Pour rappel, le ministère des Sports ne s'est pas encore prononcé face à cette polémique ronflante.



