Sénégal: «Macky Sall, Derrière le masque», un livre-enquête de Madiambal Diagne Publié le jeudi 18 janvier 2024 | RFI

Macky Sall à Saint-Pétersbourg

Au Sénégal, le premier tour de la présidentielle, c'est le 25 février prochain. Et comme vous le savez, le président Macky Sall ne sera pas candidat. Quel bilan laissera-t-il après douze années au pouvoir ? À Dakar, le patron du journal Le Quotidien, Madiambal Diagne, qui est un confident du chef de l'État, a publié récemment Macky Sall, Derrière le masque, un livre-enquête qui fourmille d'anecdotes. C'est aux éditions du Quotidien. L'auteur essaie notamment de comprendre pourquoi, il y a six mois, Macky Sall a renoncé à briguer un troisième mandat. En ligne de Dakar, il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.



RFI : Que restera-t-il, à votre avis, des douze ans de Macky Sall au pouvoir ?



Madiambal Diagne : Douze ans d’une transformation assez visible du Sénégal, avec des infrastructures de dernière génération. Douze ans aussi de politique sociale, avec la mise en service de bourses familiales pour les personnes démunies, mais aussi des efforts dans le secteur de la santé. Le Sénégal, en l’espace de quatre ans, a inauguré quelque cinq à six hôpitaux de dernière génération.



Oui, ce qu’on voit dans votre livre, c’est que le fils de berger qu’était Macky Sall avait la fibre sociale ?