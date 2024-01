CAN 2023: Gana Gueye prévient les Lions du Cameroun: " S’il veulent la guerre, ils l’auront car nous sommes prêts". - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023: Gana Gueye prévient les Lions du Cameroun: " S’il veulent la guerre, ils l’auront car nous sommes prêts". Publié le jeudi 18 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Idrissa Gana Gueye a été élu homme du match Sénégal

Tweet

Le milieu d'Everton en premier League anglaise, Idrissa Gana Gueye, présent au côté d'Aliou Cissé lors de la conférence de presse tenue ce jeudi 18 janvier 2024, a exprimé l'esprit d'équipe qui plane dans le vestiaire pour le match de demain face au Cameroun, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.



"S'il veulent la guerre, ils l'auront car nous sommes prêts", a déclaré le vice-capitaine de l'équipe sénégalais.

Pour Idrissa Gana, "Pour vaincre le Cameroun, nous devons rester concentrés et ne pas calculer l'adversaire, mettre en pratique les consignes du coach. Avec ces éléments, on pourra gagner le Cameroun, inch'allah", a-t-il souligné.

Revenant de blessure, le milieu a tenu a rassuré comme son coach. Nous sommes venus défendre notre pays, et nous avons préparé cette CAN, donc les états de formes ça vient et ça va, mais chacun de nous est préparé.



HB