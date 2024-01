CAN Côte d’Ivoire 2023: les deux Lions dans l’arène ce vendredi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Côte d’Ivoire 2023: les deux Lions dans l’arène ce vendredi Publié le jeudi 18 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

CAN 2023: le Sénégal domine la Gambie 3-0

Yamoussoukro, le 15 janvier 2024 - Les Lions de la Téranga ont battu les Scorpions de la Gambie sur la marque de 3-0. Tweet

Les Lions de la Téranga du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun s'affrontent ce vendredi 19 janvier 2024 au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro pour le compte de la deuxième journée de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.



La journée de demain promet un gros choc dans la poule C avec les deux Lions qui essayeront de rentrer avec les trois précieux points pour se faire une place importante pour le prochain tour. Le tenant du titre, le Sénégal, premier du groupe avec trois points devra réaffirmer son caractère de leader face aux Camerounais en quête d'une note satisfaisante pour espérer passer les prochains tour de cette compétition, après leur match nul contre la Guinée.



Un match décisive pour les deux équipes qui décidera de leur sort pour les prochains tours de la CAN 2023.



HB