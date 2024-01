Sénégal : L’inflation a ralenti à 5,9% en 2023 - adakar.com

Sénégal : L'inflation a ralenti à 5,9% en 2023
Publié le jeudi 18 janvier 2024

Le marché dakarois

Au Sénégal, l'année 2023 a été globalement marquée par une progression maîtrisée du niveau général des prix, en raison des mesures prises par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages.



En effet, le taux d'inflation, calculé sur toute l'année 2023, est ressortie à +5,9%, contre une hausse de 9,7% l'année précédente, soit un recul 3,8 points de pourcentage, selon les données officielles de l'Agence national de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette évolution s'explique principalement par une décélération de la progression des prix produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+7% contre +15,1% un an plus tôt), la principale source d'inflation dans le pays. Cette tendance a également été observée au niveau des composantes "Articles d'habillement et chaussures" (+3,4% contre +3,7%), "Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer" (+3,7% contre +4,3%) et santé (+2% contre +2,2%).