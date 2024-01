CAN 2024 : Les joueurs basés en Arabie Saoudite seront "au top niveau" lors de la phase finale en Côte d’Ivoire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2024 : Les joueurs basés en Arabie Saoudite seront "au top niveau" lors de la phase finale en Côte d’Ivoire Publié le jeudi 18 janvier 2024 | BBC

© Autre presse par dr

Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium

Tweet

Le capitaine algérien Riyad Mahrez, le capitaine marocain Romain Saiss et l'attaquant sénégalais Sadio Mané ont tous rejoint des clubs saoudiens depuis la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations.



L'influence de l'Arabie saoudite sur le football ne cesse de croître, les stars étant attirées par les richesses offertes par la première division du pays, et le Royaume devrait également avoir un impact sur la Coupe d'Afrique des Nations 2023.



Vingt-cinq joueurs évoluant dans la Saudi Pro League participeront au tournoi en Côte d'Ivoire, dont Kalidou Koulibaly et le double Joueur africain de l'année Sadio Mané, tous deux joueurs clés du Sénégal, champion en titre.