Présidentielle 2024: Ousmane Sonko se démarque de la lettre au chef de l'État du Collectif de la quarantaine de candidats recalés par le Conseil constitutionnel Publié le jeudi 18 janvier 2024

Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols d`Ousmane Sonko

La lettre adressée au chef de l'État Macky Sall et signée par la quarantaine de candidats déclarés, recalés par le Conseil constitutionnel, et dans laquelle son nom est apparue, n'agrée pas Ousmane Sonko.



Le dirigeant politique de l'opposition en prison depuis juillet dernier se déclare étranger à cette initiative pour laquelle il n'a pas été consulté et à laquelle il n'a pas adhéré.



"Le Président Ousmane Sonko, informé que, dans un document public prêté aux "candidats recalés au parrainage , il est fait état d’une sollicitation de ces derniers auprès du président Macky Sall pour qu’il intervienne dans le processus électoral en cours". Le nom du Président Ousmane Sonko aurait été mentionné parmi les candidats signataires. Sous réserve de l’authenticité de ce document, le Président Ousmane Sonko tient à démentir toute implication dans cette initiative, dont il n’a jamais été informé", lit-on dans un communiqué attribué à Ousmane Sonko.



La même source poursuit en précisant qu'à l'étape actuelle du processus électoral entamé depuis plusieurs mois, l'unique acteur est le Conseil constitutionnel.



"Le Président Ousmane Sonko tient à rappeler qu’à cette étape du processus, le président Macky Sall ne dispose d’aucune prérogative, le Conseil constitutionnel étant seul maître du déroulement des opérations."



Ousmane Sonko, candidat dont le dossier a é été écarté par le Conseil constitutionnel et qui a introduit un recours par l'intermédiaire de son mandataire Me Ciré Clédor Ly, “invite les uns et les autres à s’abstenir d’associer son nom à des initiatives pour lesquelles il n’a ni été consulté, encore moins consenti.“



Le Conseil constitutionnel devrait rendre publique la liste définitive des candidats autorisés à prendre part à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La liste provisoire qui avait été publiée la semaine dernière portait 21 candidatures dont celle de Bassirou Diomaye Faye.



Makhtar C.