Dématérialisation des procédures douanières : 5 à 6 milliards FCFA de recettes collectés par jour au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Dématérialisation des procédures douanières : 5 à 6 milliards FCFA de recettes collectés par jour au Sénégal Publié le jeudi 18 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

24ème Conférence des Directeurs Généraux des Douanes des régions d’Afrique occidentale et centrale

Vendredi 15 mars 2019. Bangui. Cérémonie de clôture de la 24ème Conférence des Directeurs Généraux des douanes de l`organisation Mondiale des douanes de la région de l`Afrique de l`Ouest et du centre ( OMD-AOC). Tweet

Le Directeur général des Douanes du Sénégal, Mbaye Ndiaye, a annoncé que le montant des recettes douanières oscille entre 5 et 6 milliards de francs CFA par jour depuis la mise en œuvre de la dématérialisation intégrale des formalités de dédouanement.



Cette déclaration a été faite lors de la journée d’évaluation de la dématérialisation des procédures douanières et du commerce extérieur, tenue à Dakar, renseigne la page facebook de l’institution ce mercredi 17 janvier 2024.



La dématérialisation des procédures douanières a éliminé l’utilisation du support papier pour les formalités de dédouanement, visant ainsi à accroître l’efficacité du traitement des dossiers. Mbaye Ndiaye a souligné que cette mesure est une réforme importante qui sécurise le recouvrement des recettes douanières tout en contribuant à l’amélioration de l’environnement des affaires.



La dématérialisation permet également de transférer l’ensemble des systèmes d’information de la douane, offrant ainsi davantage de célérité aux formalités de dédouanement et réduisant les coûts. Le Directeur général des Douanes a reconnu qu’il y avait des contraintes logistiques et des résistances lors de la mise en œuvre, mais la sensibilisation a permis de les surmonter.



Les acteurs économiques, y compris les commissionnaires agréés en douane et les organisations professionnelles d’importateurs, saluent cette mesure phare qui révolutionne les formalités de dédouanement et les inscrit durablement dans la révolution numérique. Cheikh Loum Pouye, président du Conseil de discipline des commissionnaires en douane au Sénégal, est convaincu que la dématérialisation bien encadrée constitue un gage de transparence pour l’amélioration des affaires dans le pays.



HB