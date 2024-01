CAN 2023/ Groupe F: match nul ( 1-1) entre les Léopards de la RDC et les Chipolopolos de la Zambie - adakar.com

CAN 2023/ Groupe F: match nul ( 1-1) entre les Léopards de la RDC et les Chipolopolos de la Zambie

Opposés dans un match de clôture de la première journée de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et les Chipolopolos de la Zambie se sont neutralisés ( 1-1) mercredi soir au stade Laurent Pokou de San-Pédro dans le sud-ouest ivoirien.



Patson Daka et les Chipolopolos ont été les premiers à annoncer les couleurs de cette rencontre en ouvrant le score ( 1-0) grâce à Kings Kangwa sur une erreur défensive de la RDC.



Les Léopards, menés après ce but, réalisent un gros pressing sur les Chipolopolos inscrivant le but égalisateur grâce à Yohann Wissa ( 1-1, 27ème mn).



Après la première période qui s'est soldée sur le score de ( 1-1), les Léopards ont largement dominé la deuxième mi-temps de cette rencontre sans trouver le chemin des filets.



Maladroits et manquant de lucidité devant les buts adverses, Cédric Bakumbu et les siens ont multiplié les occasions de buts jusqu'à la fin de la rencontre sans pourvoir corser le score à deux.



Les Chipolopolos, quant à eux, ont subi la rencontre jusqu'au de sifflet final de l'arbitre Éthiopien Bamlak Tessema Weyessa.



L.Barro