CAN 2023: le Maroc étrille la Tanzanie ( 3-0) au stade Laurent Pokou de San-Pédro

Les Lions de l'Atlas ont réussi leur entrée en lice à la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football en étrillant ( 3-0) les " Taifa Stars" de la Tanzanie au terme d'un match de la première journée du groupe F disputé mercredi soir au stade Laurent Pokou de San-Pédro.



Les trois buts marocains ont été respectivement inscrits par Romain Saïss, le capitaine de la sélection marocaine de football à la 30ème minutes de jeu, Azzedine Ounahi ( 77ème) et Youssef En-Nesyri ( 80ème).



Sur les deux périodes de la confrontation, les Lions de l'Atlas ont imposé leur supériorité technique aux Tanzaniens.



Ces derniers, tétanisés, ont manqué de Niaque et de Grinta et n'ont pu déployer un jeu à même de rééquilibrer la rencontre.



Les Tanzaniens, cédant à la colère, ont finalement terminé la rencontre à 10 contre 11 écopant d'un carton rouge à la 70ème.



Les Lions de l'Atlas, qui ont terminé cette confrontation avec une large victoire ( 3-0), affronteront le Congo dimanche prochain.



La Côte d’Ivoire accueille depuis samedi dernier, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Ce tournoi s'achèvera le 11 février prochain.