Présidentielle 2024: Karim Wade juge la polémique sur sa nationalité française "stérile et dangereuse" Publié le mercredi 17 janvier 2024 | aDakar.com

Karim Meïssa Wade se réjouit du décret rendant effective sa libération de l'allégeance à la nationalité française, publié ce mercredi 17 janvier 2024, par le gouvernement.



Cet acte a été pris par les autorités sur demande de Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle, après une requête introduite par Thierno Alassane Sall auprès du Conseil constitutionnel pour contester la validité de sa candidature.



"Le décret du Ministre de l'Intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance", a écrit Karim Wade.



Le fils de l'ancien Président de la République déplore qu'une telle polémique ait pu naître. D'ailleurs il accuse Thierno Alassane Sall d'avoir agi pour le compte du Premier ministre Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yaakar.



"Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin. Amadou Ba, dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident, doit cesser ces manœuvres déloyales", a ajouté Karim Wade.



Par ailleurs, Karim Wade assure s'être abstenu de tout dépôt de recours au Conseil constitutionnel en dépit des éléments à sa possession sur l'acquisition d'autres nationalités par certains candidats.



"Malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d’autres nationalités par certains candidats, j’ai décidé de ne déposer aucun recours devant le Conseil Constitutionnel. Ma conviction est claire : seul le peuple sénégalais doit décider dans une élection présidentielle ouverte et inclusive", a conclu Karim Wade.



