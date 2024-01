Nigeria : le chavirement d’un bateau fait 8 morts - adakar.com

Nigeria : le chavirement d'un bateau fait 8 morts Publié le mercredi 17 janvier 2024

Le chavirement d'un bateau surchargé a causé la mort de 8 personnes et une centaine d'autres sont portées disparues dans le centre-nord du Nigéria. L'annonce a été faite mardi par les services d'urgence.



Huit personnes ont perdu la vie lors du chavirement d'un bateau surchargé. Il s'agit du dernier en date d'une série d'accidents de bateau qui mettent de plus en plus en évidence des défaillances réglementaires.