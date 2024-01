Réclamations devant le Conseil constitutionnel : Bassirou Diomaye en terrain miné - adakar.com

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Recalé de la Présidentielle faute d’une attestation de caution, Sonko a introduit hier un recours auprès du Conseil constitutionnel. En même temps, Bassirou Diomaye Faye, déjà sur la listes des 21 candidats retenus, voit désormais son cas suspendu sur la réclamation déposée par le camp présidentiel contre sa candidature.



Sa candidature invalidée dès l’étape du contrôle des parrainages, Ousmane Sonko a introduit, ce mardi, un recours afin que les 7 «sages» se penchent de nouveau sur son sort. Des arguments et pièces sur lesquels se fondent le maire de Ziguinchor et ses conseillers revient le constat dressé par huissier sur le refus par la Direction générale des élections (Dge) de lui délivrer une fiche de parrainage et par la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) d’une attestation de caution. «Nous avons déposé un dossier qui est complet en dehors des



autres. Maintenant, nous attendons la décision du Conseil constitutionnel. Et nous avons espoir. Peut-être même une conviction que Ousmane Sonko fera partie des candidats et sera probablement le 22ème à participer à l’élection présidentielle», a assuré son avocat et mandataire, Me Ciré Clédor Ly, à sa sortie des locaux du Conseil constitutionnel. Faisant ainsi dire à El Malick Ndiaye, secrétaire général de la Communication de l’ex-Pastef que «si jamais le Conseil constitutionnel rejette la candidature» de Sonko, «il aura tout simple-



ment décrété la prééminence de l’administration sur la justice».