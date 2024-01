Conseil Constitutionnel: le candidat de Benno Bok Yaakar introduit des recours contre les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye à la Présidentielle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Conseil Constitutionnel: le candidat de Benno Bok Yaakar introduit des recours contre les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye à la Présidentielle Publié le mercredi 17 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Tweet

À l'heure des réclamations et recours contre les candidatures provisoirement retenues pour participer à l'élection présidentielle 2024. Le mardi 16 janvier 2024, au dernier jour ds réclamations, le mandataire de Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yakaar, Me El Hadj Amadou Sall a introduit devant le Conseil constitutionnel deux recours contre les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye, deux proches d'Ousmane Sonko.



Les mandataires des candidats ont reçu, ce mercredi, du Conseil constitutionnel, notifications des recours déposés. Ainsi on apprend que le candidat de Benno Bokk Yaakar reproche ainsi à ces deux candidats d'appartenir à une entité politique dissoute, d'avoir produit de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel.



Pour le candidat de Benno Bokk Yaakar, Amadou Bâ, les candidatures de Bassirou Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye n'ont pas été portées par des coalition régulièrement constituées. Il leur reproche aussi la non appartenance au parti où à la coalition qui l'a investi.



D'un autre côté, le candidat Thierno Alassane Sall a introduit un recours contre la candidature de Karim Wade de la coalition “Karim 2024“ pour suspicion de bi-nationalité. Il est reproché à Karim Wade d'avoir gardé sa nationalité française.



Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 20 janvier 2024 pour publier la liste définitive des candidats autorisés à prendre part à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Makhtar C.