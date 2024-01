Présidentielle 2024: le gouvernement français acte la déchéance de la nationalité française de Karim Wade - adakar.com

Présidentielle 2024: le gouvernement français acte la déchéance de la nationalité française de Karim Wade
Publié le mercredi 17 janvier 2024

Le procès Karim Wade a canalisé l`attention du public pendant plusieurs semaines.

Alors qu'une réclamation pèse sur la validité de sa candidature devant le Conseil constitutionnel en raison de sa nationalité française qu'il avait préservée, Karim Wade a rapidement fait les diligences nécessaires pour s'en départir.



Ce mercredi 17 janvier 2024, au Journal officiel de la République Française, Karim Meïssa Wade a été déchu de sa nationalité française par un acte signé par le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le mardi 16 janvier 2024.



"Sont libérés de leur allégeance à l’égard de la France les Français dont les noms suivent : SION (Jérémy), né le 15/10/1999 à Marseille 12e (13012), LIB, 2023X 023138, dép. 99, Dt. 053/1. WADE (Karim, Meïssa), né le 01/09/1968 à Paris 15e (75015), LIB, 2023X 026226, dép. 99, Dt. 053/2", indique le texte.



Le même document précise dans son article 3, que "le ministre de l’intérieur et des outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française."



Le candidat Thierno Alassane Sall a introduit auprès du Conseil constitutionnel un recours pour invalider la candidature de Karim Wade.



"Si, comme les informations en notre possession tendent à le conforter, M. Karim Wade jouit encore de sa nationalité française, de graves questions se posent. Comment, en effet, peut-on accepter qu'un potentiel président de la République, dont le premier acte officiel serait de prêter serment de respecter et de faire respecter la Constitution, fonde son élection sur la violation de ladite Constitution ? Peut-on attendre de celui qui a bafoué la Loi fondamentale pour se faire élire de respecter les lois ordinaires ?", avait écrit Thierno Alassane Sall.



Une annonce qui avait alors suscité une réaction rapide de Karim Wade à travers les réseaux sociaux confirmant avoir effectué toutes les diligences pour se faire retirer la nationalité française.



"La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée. Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des Sénégalais et de notre jeunesse ! Je remercie Thierno Alassane Sall de m’avoir informé que j’étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n’ai jamais voté ", avait réagi Karim Wade.



Le Conseil constitutionnel sénégalais va rendre publique, au plus tard samedi 20 janvier 2024, la liste définitive des candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Makhtar C.