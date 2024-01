Présidentielle 2024: Le collectif des candidats Invalidés sort un communiqué - adakar.com

Présidentielle 2024: Le collectif des candidats Invalidés sort un communiqué

akar, le 15 janvier 2024

A Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature



Objet : Election présidentielle du 25 février 2024



« Requête aux fins d’une reprise du contrôle du parrainage suite aux graves manquements relevés lors du contrôle de validation ».



Excellence, Monsieur le Président de la République,



Le « Collectif des Candidats Invalidés au Parrainage », par la Commission de Contrôle et de Validation ad hoc mise en place par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’élection présidentielle du 25 février 2024, sollicite, auprès de votre haute bienveillance, votre concours pour le rétablissement des candidats invalidés lors dudit contrôle.



En effet, la présente vous est adressée au regard de vos prérogatives es qualité de « Clé de Voûte » des Institutions et de « Président du Conseil Supérieure de la Magistrature ».



Le contrôle du parrainage nous a permis de relevé, suite aux différentes preuves présentées par une quarantaine de candidats arbitrairement invalidés, des manquements graves notamment :



La non-disposition du fichier général des électeurs consolidé de 2023 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). La non-fiabilité voire la non mise à jour du fichier général des électeurs, base de contrôle des parrainages des candidats, au regard du nombre excessif de rejets principalement constitués d’électeurs « primo-votants », détenteurs de leurs cartes d’électeurs délivrées en bonne et due forme par le Ministère de l’Intérieur.



Des parrains qui disparaissent, lors du contrôle pour certains candidats, alors qu’ils étaient, bel et bien, enregistrés lors de l’inventaire des pièces déposées et mentionnées dans le procès-verbal du Greffe du Conseil Constitutionnel.



Le logiciel de contrôle des parrainages qui présente des défaillances techniques sur le déversement et l’intégrité des données.



Excellence, Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, notre Collectif vous saurais gré de bien vouloir user de vos prérogatives afin de rétablir, absolument, les candidats invalidés dans leurs droits. Le cas-échéant, cela participera à la transparence et à la régularité du processus électoral dont l’objectif fondamental est de garantir l’expression du libre choix pour une meilleure acceptation du choix de la majorité.



Par ailleurs, cela consolidera le principe constitutionnel relatif au respect et à la reconnaissance de l’opposition comme un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique de notre cher pays.



Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de notre très haute considération.



Les signataires :



Mohamed Ben DIOP (Pass Pass)



Mamadou NDIAYE (PRDS)



Cheikh Abdou MBACKE (Coalition Nekal.Askan Wi)



Sheikh Alassane SENE (MPG Shasty 2024)



Alioune SARR (CAP 24)



Aminata TOURE (Mimi 2024)



Assome Aminata DIATTA (PSC Jappo)



Ibrahima GUEYE (MPG JR)



Aly Ngouille NDIAYE (Coalition Alyngouille2024)



Babacar GUEYE (Initiative Républicaine)



Bougane Dany GUEYE (Bougane 2024)



Birima MANGARA (Coal. UDP Kiraay)



Ibrahima CISSOKHO (Ibrahima Cissokho 2024)



Bassirou Diomaye FAYE (Diomaye Président)



Ousmane SONKO (Coalition Sonko Président)



Amadou Aly KANE (R 3 D)



Cheikh M. Abiboulaye Bamba DIEYE (FSD BJ)



Elhadji Mamadou DIAO (Coalition DIAO 2024)



Mouhamadou Fadel KONE (ACCES / Coalition KONE)



Alpha THIAM (FN – Dimbale sa Rew)



Sérigne MBOUP (And Nawle)



Abdou Khadre SALL (Mouvement Askanou SN)



Déthié FALL (Déthie 2024)



Babacar DIOP (FDS Leq Guelwwar)



Samba NDIAYE (UDD Liggey SN)



Aïssatou MBODJI (And Saxal Liggèy)



Mansour NDIAYE (UDR Dooley Yaakar)



Cheikh DIENG (Coalition Tawfekh 2024)



Amsatou Sow SIDIBE (Car Leneen 3ème Voie)



Mamadou Decroix DIOP (MDD 2024)



Malick GACKOU (Gakou 2024)



Thierno Alassane SALL (Coalition RV/Reewum Ngor)



Jean Baptiste DIOUF (Coalition JBD 2024)



Mbacké SARR ( MAW Mvt Askaan wi)



Serigne Gueye DIOP (PRECEPT)



Habib SY (PEM / Yaakar U Rew Mi)



Mary Teuw NIANE (MTN 2024)



Cheikh Tidiane DIEYE (AVENIR)



Abdourahmane DIOUF



Cheikh Tidiane GADIO( Mouvement poli. Citoyen Luy Jot Jotna)



Mouhamadou Madana KANE (Coalition DOUND)



Lamine GUEYE (Mouvement Xaal Yoon)



Ousmane KANE (Mouvement Citoyen Sacrée, Sopi Sénégal)



Moustapha NDIR (Booloo Ligueeyal Sunu Reew)