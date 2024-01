Diplomatie : Le président gabonais en visite officielle au Sénégal pour renforcer la coopération bilatérale - adakar.com

Général Brice Clotaire Oligui Nguema

Le président de la Transition du Gabon, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, entame ce 17 janvier une visite officielle au Sénégal, renforçant ainsi les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations, a-t-on appris.



Cette rencontre survient à peine deux mois après une première rencontre entre le Général Oligui Nguema et son homologue sénégalais Macky Sall en Arabie Saoudite.

Au cours de cette visite, le président gabonais inaugurera le nouveau bâtiment abritant l'Ambassade du Gabon au Sénégal, récemment acquis par le pays. La cérémonie d'inauguration témoigne de l'importance accordée au renforcement des relations diplomatiques entre Dakar et Libreville.



Par ailleurs, le président de la Transition aura une rencontre prévue avec la diaspora gabonaise, un aspect rituel de ses déplacements à l'étranger. Cette interaction vise à maintenir un dialogue étroit avec la communauté gabonaise résidant au Sénégal.



Il convient de noter que cette visite au Sénégal marque le deuxième déplacement du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Afrique de l'Ouest, après sa visite en Guinée-Bissau en novembre dernier. Cette démarche témoigne de l'engagement du Gabon à renforcer ses relations avec les pays de la région pour promouvoir la coopération et la solidarité entre les États ouest-africains.



