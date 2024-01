Sénégal: candidat à la présidentielle, Karim Wade renonce à la nationalité française - adakar.com

Sénégal: candidat à la présidentielle, Karim Wade renonce à la nationalité française Publié le mercredi 17 janvier 2024





Le candidat du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à la présidentielle de 2024 au Sénégal, Karim Wade, a renoncé à sa nationalité française, après une longue polémique sur sa double nationalité. L’information a été annoncée au « Journal officiel ».



Karim Wade n’est plus français. Pour se conformer à la constitution sénégalaise, le candidat à la présidentielle a mené des démarches pour être exclusivement de nationalité sénégalaise.



« Le mandataire de la Coalition K24, Maguette Sy vient de déposer à l’instant auprès du Conseil Constitutionnel la copie de la preuve attestant de ma perte de nationalité française par renonciation. La fausse polémique sur ma nationalité française est une question définitivement réglée », a confirmé Karim Wade.



« Concentrons-nous sur les vraies priorités et les nombreuses attentes des sénégalais et de notre jeunesse ! Je remercie Thierno Alassane Sall de m’avoir informé que j’étais encore inscrit sur les listes électorales en France, pays où je n’ai jamais voté ! », a-t-il conclu.



Cette polémique intervient alors que le Conseil constitutionnel sénégalais se penche sur les ultimes réclamations relatives à la liste des 21 candidats à la présidentielle du 25 février. Karim Wade, fils et ministre de l’ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012), « serait toujours détenteur de la nationalité française, ce qui est en contradiction avec la Constitution », a déclaré dimanche, l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, lui-même candidat à la présidentielle.