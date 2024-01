Sécurité : la gendarmerie neutralise un réseau de trafic de migrants - adakar.com

Sécurité : la gendarmerie neutralise un réseau de trafic de migrants Publié le mercredi 17 janvier 2024

Pas moins de 28 individus ont été appréhendés lors d’une opération de démantèlement d’un réseau de trafic de migrants a-t-on appris ce mercredi 17 janvier 2024 de PressafrikTv.



Cette opération, menée par la Brigade territoriale de Foundiougne, s'inscrit dans la dynamique constante de lutte contre l'immigration irrégulière au Sénégal.



L'opération a permis de démanteler un réseau impliquant des citoyens sénégalais et des étrangers.



Parmi les personnes arrêtées , on compte un ressortissant bissau-guinéen, 17 Sénégalais, et 10 Gambiens.



Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye a fourni des détails sur l'opération, révélant que la date de départ était fixée au 15 janvier 2024, au quai de pêche de Foundiougne. Le cerveau de cette tentative d'immigration clandestine a été identifié comme un étranger, également propriétaire du bateau destiné au transport des migrants.



Une moto hors-bord a été confisquée au cours de l'opération.



Les candidats à l’immigration ont été libérés après un interrogatoire approfondi, mais deux convoyeurs restent actuellement en garde à vue.



F.Y