Sénégal : Hausse de 17,9% à 275 milliards FCFA des revenus tirés du secteur extractif

Au Sénégal, le secteur extractif regorge d'importantes potentialités. En 2022, les revenus tirés dudit secteur ont enregistré une forte progression de 17,9% (+42,50 milliards FCFA) à 275,33 milliards FCFA (443,278 millions de dollars) en glissement annuel, selon les données du rapport 2022 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) du Sénégal, publié en décembre 2023.

Cette performance est en lien avec le dynamisme du secteur minier qui constitue la principale source de revenus du secteur avec une contribution de 85,61%, soit 235,71 milliards FCFA. Il est suivi du secteur des hydrocarbures avec une contribution de 8,97% (24,70 milliards FCFA). Les autres sources de revenus du secteur extractif proviennent, entre autres, des paiements sociaux et environnementaux (13,8 milliards FCFA).

S'agissant de l'utilisation de ces revenus, le rapport révèle que 88% de ces ressources, soit 242,30 milliards FCFA, a été affecté au budget de l'Etat sénégalais. "Le reste des revenus est réparti entre le compte d'exploitation de la société nationale PETROSEN, les fonds propres des organismes collecteurs, les fonds revenant à l'UEMOA et à la CEDEAO, les dépenses sociales et environnementales et le fonds de réhabilitation des sites miniers", a-t-il ajouté.