CAN 2023: Cheikhou Kouyaté a quitté la tanière suite au décès à Dakar de son père Bandiougou Kouyaté
Publié le mardi 16 janvier 2024

Cheikhou Kouyaté

Le milieu de terrain des Lions de la Téranga, Cheikhou Kouyaté est frappé par le deuil avec le rappel à Dieu de son père Bandiougou Kouyaté, ce mardi 16 janvier 2024 à Dakar.



La nouvelle du décès du père de Cheikhou Kouyaté a été annoncée par la Fédération sénégalaise de football (FSF)



"Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Me Augustin SENGHOR, les membres du Comité Exécutif, le sélectionneur de l'Équipe Nationale de Football M. Aliou Cissé, les joueurs de l’Équipe Nationale de Football et la famille du football ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès de M. Bandiougou Kouyaté , père de Cheikhou Kouyaté, membre de l’Équipe Nationale du Sénégal", indique le communiqué de la Fédération sénégalaise de football.



En cette douloureuse circonstance, la Fédération sénégalaise de football annonce également que le joueur Cheikhou Kouyaté "a été autorisé à quitter le regroupement de l'Équipe nationale ce jour, pour se rendre aux funérailles à Dakar."



La levée du corps de Bandiougou Kouyaté se tiendra, mercredi 17 janvier 2024, à la mosquée de Khar Yalla à Dakar. Elle sera suivie de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff.



Le président de la Fédération sénégalaise de football ainsi que l'ensemble du staff technique et les joueurs adressent leurs condoléances les plus attristées à Cheikhou Kouyaté.



