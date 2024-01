CAN 2023: La Namibie arrache la victoire à la Tunisie ( 1-0) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023: La Namibie arrache la victoire à la Tunisie ( 1-0) Publié le mardi 16 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP par FADEL SENNA

CAN 2023: La Namibie arrache la victoire à la Tunisie ( 1-0)

Tweet

Au terme du premier match de poule du groupe E de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football,

les "Brave Warriors" de la Namibie ont arraché in extremis la victoire ( 1-0) aux Aigles de Carthages mardi soir au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo dans le nord ivoirien.



Le but victorieux de la Namibie a été inscrit par Deon Hotto à la 88ème minutes de jeu.



Favoris sur papier, les tunisiens, qui ont nettement dominé cette rencontre, ont pêché par leur manque de réalisme devant le portier des " Brave Warriors".





Malgré leurs multiples occasions de buts sur les deux periodes de cette rencontre, les Aigles de Carthages, qui totalisent une vingtaine de participation à la CAN contre quatre pour la Namibie, se sont heurtés à des "Brave Warriors" solidaires, solides défensivement et ambitieux.



C'est sur cette victoire ( 1-0) des Namibiens que l'arbitre Somalien a mis fin à la rencontre au terme du temps réglementaire ( en plus du temps additionnel).



La Côte d’Ivoire abrite depuis samedi dernier la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui s'achèvera le 11 février prochain.



L.Barro