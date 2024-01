Football/CAN 2023: le Burkina Faso s’impose ( 1-0) face à la Mauritanie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/CAN 2023: le Burkina Faso s’impose ( 1-0) face à la Mauritanie Publié le mardi 16 janvier 2024 | aDakar.com

© AFP par KENZO TRIBOUILLARD

Football/CAN 2023: le Burkina Faso s`impose ( 1-0) face à la Mauritanie

Tweet

Les Étalons du Burkina Faso se sont imposés ( 1-0) face aux Mourabitounes de la Mauritanie mardi soir à l'issue d'une rencontre de la deuxième journées des phases de groupe de la poule D de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football qui a eu lieu au stade de la paix de Bouaké.





Ki Aziz, Tapsoba Abdoul et les siens, qui ont largement dominé cette confrontation, ont été récompensés à la fin de la rencontre ( 90+6) sur un penalty transformé en but par Bertrand Traoré ( 1-0).



Avant cette réalisation du Burkina Faso en fin de rencontre, les Mourabitounes, loin d'être complexés, ont manqué in extremis d'ouvrir le score n'eût été la maestria de Hervé Koffi, le portier des Étalons du Burkina Faso.



Ce duel entre les Étalons et les Mourabitounes s'est soldé par le score de ( 1-0) à l'avantage du Burkina Faso.



Le Burkina Faso, avec cette victoire, prend ainsi la tête du groupe D avec trois points, devant l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie.



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.



Vingt-quatre équipes participent à cette grand-messe du football africain.



L.Barro