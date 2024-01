Le Togo participe au Forum économique de Davos - adakar.com

Le Togo, représenté par la ministre de l’économie numérique et de la transformation digitale, Cina Lawson, prend part depuis lundi 15 janvier, au Forum économique mondial de Davos. Les travaux qui s’étalent sur cinq jours, réunissent dans les Alpes suisses, plus de 2.800 participants parmi lesquels une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement.



A la tribune du Forum, Cina Lawson présentera notamment les succès du Togo en matière de transformation digitale, ainsi que les ambitions du pays, en lien avec ses plans de développement. La ministre explorera par ailleurs des partenariats stratégiques avec divers divers, en vue de concrétiser les projets numériques portés par le gouvernement.



Pour rappel, le Forum de Davos est l’une des plus importantes rencontres économiques annuelles au monde. Il rassemble depuis 1971, des patrons de multinationales, des banquiers, des responsables politiques, ainsi que des intellectuels influents du monde entier, autour d’importantes thématiques.