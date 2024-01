Tivaouane : trois élèves proposant des appels vidéo obscènes sur Facebook arrêtés - adakar.com

Tivaouane : trois élèves proposant des appels vidéo obscènes sur Facebook arrêtés Publié le mardi 16 janvier 2024

Les élèves S. M. Lam, B. O. Ba et la fille N. F. Diallo seront loin des salles de classe pendant un an. Ils ont ourdi un plan pour extorquer d'honnêtes citoyens d'après nos confrères de L'As qui refont le film. Âgés de 24 ans, S. Lam et la fille N. F. Diallo sont condamnés à deux ans dont un an ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour collecte illicite de données et extorsion de fonds. Leur acolyte B. O. Ba écope de deux ans dont 6 mois ferme.