Incident sur le TER à Mbao : l'engin déraille après une collision avec un piéton Publié le mardi 16 janvier 2024

© Autre presse par DR

Abdou Ndéné Sall, ministre délégué chargé du Développement du réseau ferroviaire

Une rame du Train express régional (TER) a déraillé dans la forêt classée de Mbao, précisément à la sortie 8 (Keur Massar) de l'autoroute à péage, renseigne e-média ce mardi 16 janvier 2024.



Selon Abdou Ndéné Sall, Directeur général de la SEN-TER, l'incident a été provoqué par une collision avec une personne qui tentait de traverser les rails.



M. Sall a expliqué que le train a heurté le piéton, ce qui a nécessité l'intervention immédiate de la brigade de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et d'autres agents du TER pour rétablir l'ordre sur la voie. En conséquence, le trafic a été interrompu pour permettre aux équipes de secours de prendre en charge la situation.



Il est à noter que cet incident n'est pas le premier du genre, comme l'a souligné le Directeur général de la SEN-TER. C'est la troisième fois qu'un déraillement se produit sur l'emprise des rails, mettant en lumière la nécessité de renforcer la sécurité et la sensibilisation pour éviter de tels incidents à l'avenir. Les autorités devront probablement envisager des mesures pour prévenir les traversées dangereuses des voies ferrées et assurer la sécurité des piétons et des usagers du TER.



HB