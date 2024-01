Can 2023 – kaba diawara (coach de la guinée) : « le carton rouge a changé nos plans » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Can 2023 – kaba diawara (coach de la guinée) : « le carton rouge a changé nos plans » Publié le mardi 16 janvier 2024 | africatopsports

© Autre presse par DR

Kaba Diawara sélectionneur de l`équipe nationale de la guin

Tweet

Satisfait malgré tout, tel est le sentiment affiché par Kaba Diawara en conférence de presse après le nul obtenu par la Guinée contre le Cameroun (1-1) dans le deuxième match du groupe C de la CAN 2023. Un nul obtenu de haute lutte quand on sait que le Syli National a joué en infériorité numérique toute la deuxième mi-temps. Pour le sélectionneur guinéen, le carton rouge de François Kamano a tout chamboulé.



Journaliste : Coach, que pensez-vous du carton rouge de Kamano ?



Je pense qu’il y a eu un fait de jeu quand même, je n’ai pas encore vu des images. Je ne vais pas trop parler parce qu’on n’est pas là pour en parler. Mais à mon sens, le carton rouge est sévère. Après ça, à 10 contre 11, je tiens à féliciter les garçons parce que le Cameroun a poussé. On connaît la dimension physique de cette équipe. Ils ont poussé et nous, on a tenu, on a pris ce but mais on prend un point. Donc pour moi, mon analyse, elle est comptable. On reste en course, il reste deux matchs.



Coach : Est-ce que vous avez l’impression que ce carton rouge vous prive d’une victoire ? Et est-ce qu’on peut avoir des nouvelles de Naby Keita ?



Si on prend la première partie de votre question oui , le carton rouge a changé nos plans. On avait bien préparé notre affaire. Et de jouer à 10 contre 11 avec le jeu qu’on présente, c’est très compliqué. Il nous manquait un attaquant sur la fin, donc on a reculé. Et quand tu places ton bloc 10 mètres plus bas, avec les qualités du Cameroun, c’est plus compliqué. Et surtout, on a commencé à défendre à 10 à partir de la première mi-temps. Physiquement, c’était très compliqué. Voilà, c’est pour ça que ce point-là est le bienvenu.



Pour Naby, c’était prévu qu’il rentre clairement. On avait prévu un plan. On avait un plan de jeu, on avait un scénario de match qui a été complètement chamboulé. Et c’est la seule raison pour laquelle il n’est pas rentré. On s’est concerté parce qu’un joueur comme lui, on prend les informations, on se parle. Après moi, je décide. Et c’était clair que dans un match comme ça, de le faire rentrer, on était déjà à 10. S’il prenait un coup, on allait lui demander peut-être de défendre. Donc, ce n’est pas sa qualité. C’est pour ça qu’on a préféré le laisser encore sur le banc.